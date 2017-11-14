Количество жертв землетрясения в Иране достигло более 400 человек

В результате землетрясения 12 ноября на границе Ирана и Ирака погибли 445 человек, 7156 человек ранены. Такие последние данные озвучило иранское агентство Tasnim.

Правительство Ирана объявило во вторник траур по всей стране. В провинции Керманшах, которая больше всего пострадала от катаклизма, объявлен трехдневный траур по погибшим.

Ожидается, что основные спасательные операции будут завершены сегодня, пишет korrespondent.net

В Министерстве внутренних дел Ирака сообщили, что в результате землетрясения в этой стране погибли семь человек и еще 321 был травмирован, передает Daily Sabah.

Напомним, 12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3. Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.