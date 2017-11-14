В Испании разоблачена группировка наркоторговцев: изъято более тонны кокаина

Национальная полиция Испании разоблачила деятельность испано-британской группировки по торговле наркотиками, изъяв партию кокаина весом 1,2 тонны. Об этом пишет The Local.

В ходе операции силовики задержали троих граждан Великобритании и двух испанцев в провинциях Гранада и Гипускоа.

Они доставили кокаин на север Испанию, а позже переправляли его на юг, где была налажена целая инфраструктура для отправки небольших партий наркотика в Британию и мелким группировкам в Испании.

Для перевозки нанимались профессиональные водители, а груз прятали среди легальных товаров и переправляли стандартными маршрутами, чтобы не привлекать внимание, пишет korrespondent.net

Во время разгрузки одного автомобиля в Гранаде обнаружили 483 посылки, в которых было 531 кг кокаина. Еще 678 кг кокаина выкопали с помощью экскаватора в городе Сараус.

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