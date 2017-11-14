Видео схватки тарантула и осы появилось в сети

Тропическая оса напала на тарантула, намного превышающего ее в размерах. Видео схватки опубликовано на YouTube.

Как показано на кадрах, тарантуловый ястреб несколько раз ужалил паука. Сам тарантул сначала пытался сопротивляться противнику, но в конечном итоге проиграл битву.

Тарантуловые ястребы охотятся на пауков. Они парализуют жертву, и откладывают в нее яйца. Когда личинка осы вылупляется, она будет питаться еще живым пауком, пока не вырастет во взрослое насекомое, пишет korrespondent.net