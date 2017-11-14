Попались на горячем. Сотрудники Батальона оперативного реагирования задержали на Ботанике двух наркоманов. Молодым людям 21 и 22 года. Своей вины они не отрицали, не скрывая, как приобрели дурманящие вещества.
"Меня зовут Александр, я употреблял психотропные вещества. - Где находили, как это всё делали? - Через телеграмм. Ну есть такое приложение, в социальной индустрии. Через него люди находят, где, что и по какой цене. "
Затем молодые люди нашли себе местечко поукромнее, но долго скрываться не получилось.
"Около 11 часов 15 минут на бульваре Траян на лестнице дома были замечены два человека, употреблявших наркотики. Один из них добровольно сдал два пакета:с желто-зеленой субстанцией и спайс", сообщил сотрудник батальона оперативного реагирования, Октавиан Сореску.
На прошлой неделе был ликвидирован интернет-магазин, специализировшийся на продаже наркотиков. В ходе спецоперации задержали 19 человек - членов преступной группировки и их клиентов.
Читайте также: В Испании разоблачена группировка наркоторговцев: изъято более тонны кокаина
Комментарии
- Оскорбленные постом в Facebook мусульмане сожгли деревню в Бангладеш
- Автомобиль врезался в грузовик на Скуянке: два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии
- Неизвестные избили пенсионера в Сорокском районе
- В Белоруссии российского "батюшку-сутенера" приговорили к тюремному заключению
- Семь бывших сотрудников Липканской тюрьмы приговорены к заключению за пытки
- Дело о контрафакте анаболиков: задержаны 13 человек
- ДТП с участием полицейской машины: автомобиль врезался в прицеп грузовика
- Водитель столичной маршрутки уснул за рулем и врезался в дерево
- Подросток из Молдовы погиб в Италии в ДТП
- Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Бричанском районе: мужчина погиб
- Оскорбленные постом в Facebook мусульмане сожгли деревню в Бангладеш
- Создан поезд будущего с тренажерным залом и видеоиграми
- Британец нашел на пляже кокаин и попытался его продать
- Продана самая дорогая бутылка вина в мире
- Apple выпустит сразу три безрамочных iPhone
- Сильвия Раду назвала приоритеты в решении проблем Кишинева
- В Кишиневе начали применять новейшие методы лечения атеросклероза
- В Исландии открылся отель с номерами-пузырьками
- В Китае робот сдал экзамен врача
- Пара из Франции угнала гондолу в Венеции
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com