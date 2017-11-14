На Ботанике задержали двух наркоманов: молодые люди употребляли наркотики в подъезде дома

Попались на горячем. Сотрудники Батальона оперативного реагирования задержали на Ботанике двух наркоманов. Молодым людям 21 и 22 года. Своей вины они не отрицали, не скрывая, как приобрели дурманящие вещества.

"Меня зовут Александр, я употреблял психотропные вещества. - Где находили, как это всё делали? - Через телеграмм. Ну есть такое приложение, в социальной индустрии. Через него люди находят, где, что и по какой цене. "

Затем молодые люди нашли себе местечко поукромнее, но долго скрываться не получилось.

"Около 11 часов 15 минут на бульваре Траян на лестнице дома были замечены два человека, употреблявших наркотики. Один из них добровольно сдал два пакета:с желто-зеленой субстанцией и спайс", сообщил сотрудник батальона оперативного реагирования, Октавиан Сореску.

На прошлой неделе был ликвидирован интернет-магазин, специализировшийся на продаже наркотиков. В ходе спецоперации задержали 19 человек - членов преступной группировки и их клиентов.

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