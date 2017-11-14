Ученые заявили о пользе кофе для сердца

Группа американских ученых установила, что употребление кофе оказывает пользу для сердца, передает EurekAlert!. В частности, напиток способен уменьшить риск развития сердечной недостаточности и инсульта.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты долговременного исследования Framingham, посвященного поиску связей между различными диетами и состоянием сердечно-сосудистой системы.

В итоге оказалось, что каждая дополнительная чашка кофе в неделю оказывает благотворный эффект, снижая риск инфаркта на семь процентов, и инсульта на восемь процентов.

При этом в других научных работах продемонстрировано, что кофе также снижает риск преждевременной смерти, и уменьшает вероятность появления ряда онкологических заболеваний, сообщает korrespondent.net