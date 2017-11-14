Вспышку кори зафиксировали в Одесской области

В Одесской области в селе Виноградовка (Болградский район) заболел корью 31 человек из местной религиозной общины. Об этом рассказал глава Болградской РГА Денис Мусиенко, передает Сегодня.

По его словам, заболевшие люди не делали прививок, поэтому только в одной семье опасной болезнью заразились семь детей и их мать.

"Большинство заболевших лечатся дома", - рассказал Мусиенко.

Глава РГА рассказал, что в Виноградовку приехала специальная комиссия, задача которой не дать болезни распространиться, пишет korrespondent.net

"Детей из этого села, которые учатся в других населенных пунктах, перед уроками проверяют в медпунктах", - добавил Мусиенко.