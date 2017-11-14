США подозревают Google в нарушении антимонопольного законодательства

В США началось полномасштабное расследование относительно работы Google Inc., в ходе которого будет выяснено, не нарушает ли компания права потребителей и антимонопольное законодательство. Об этом заявил генеральный прокурор штата Миссури Джош Холи, передает Financial Times.

"Расследование сфокусируется на массиве клиентских данных, собираемых Google, а также проверит, соответствуют ли практики сбора, использования и раскрытия этой информации законодательству штата", - рассказал генпрокурор.

Расследование должно выяснить не использует ли Google незаконным образом контент других веб-сайтов, и не отдает ли компания предпочтение собственным сервисам в отражении результатов поисковых запросов, пишет korrespondent.net

В самой Google заявили, что не получали судебной повестки, добавив, что компания "придерживается строгих практик защиты частных данных пользователей и продолжает работать в высоко конкурентной и динамичной среде".

Напомним, ранее компания Google ввела ряд изменений в работу своего поисковика и сервиса онлайн-покупок в связи с требованиями Европейской комиссии в связи с антимонопольным разбирательством.