"Закон (об иностранных агентах) не тормозит свободу слова, не ограничивает содержание распространяемой информации", − говорится в сообщении минюста.

"Американцы имеют право знать, кто действует в США с целью влияния на американское правительство или общественность от имени иностранных представителей", − заявила и. о. помощника генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Дана Боент.

внесло в список иностранных агентов телеканал RT America, сообщает Ранее сообщалось, что министерство юстиции США официальновнесло в список иностранных агентовтелеканал RT America, сообщает korrespondent.net

В ответ на такие действия МИД России планирует принять ответные меры в отношении американских СМИ, работающих в России.