В Чехии нашли крупнейшее захоронение средневековой Европы

В Чехии нашли 30 массовых захоронений 14-15 века, пишет Prague Daily Monitor.

Отмечается, что могилы нашли при изучении Костницы (кладбищенского костёла - ред.) в городе Кутна-Гора. Сами захоронения представляют собой квадратные ямы размером два метра в длину и ширину и глубиной 2,5 метра.

В каждой из могил похоронены около 50-70 человек, причем найдены останки 1500 человек.

Исследователи полагают, что первые захоронения, принадлежат жертвам голода 1318 года, жизни остальных унесла эпидемия чумы в 1348-1350 годах.

Кроме того, могилы не были помечены снаружи, иначе первые из них не были бы повреждены при следующих захоронениях, а также при построении Костницы.