Шестая женщина обвинила Буша-старшего в домогательствах

Жительница Техаса заявила, что Джордж Буш-старший домогался ее, когда ей было 16 лет, пишет издание Time.

Отмечается, что она стала шестой женщиной, обвинившей экс-президента США в сексуальных домогательствах.

Как сообщила Рослин Корриган, инцидент произошел в 2003 году на официальном мероприятии в офисе ЦРУ в Техасе, куда девушку взял с собой ее отец.

По ее словам, бывший президент, которому на тот момент было 79 лет, дал волю рукам во время фотографирования, пишет korrespondent.net

"Моей первой реакцией был безраздельный страх… Я ничего не сказала. Что может сказать подросток бывшему президенту США?" − отметила женщина изданию.

В ответ на просьбу прокомментировать обвинения представитель Буша заявил, что экс-президент "никому не хотел причинить вред или страдание и еще раз извиняется перед теми, кого он мог оскорбить".

В последнее время в США и западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами. Известных политиков и представителей шоу-бизнеса обвиняют в неподобающем поведении.