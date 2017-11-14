В Киеве парню проломили голову

В Киеве на улице Королева парню пробили голову. Об этом во вторник, 14 ноября, на своей странице в соцсети Facebook сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что парня уже госпитализировали.



"На Королева, 8, парню пробили голову. Его госпитализировали, но в реанимации он так и не пришел в себя", – говорится в сообщении.

Разыскиваются все, кто что-либо видел, так как парня нашли уже в таком состоянии, пишет korrespondent.net