В РФ обвалилась новостройка: есть погибшие

В российском городе Саранск в понедельник, 13 ноября, обрушилась лестница в 10-этажном строящемся доме. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Республике Мордовия.

Отмечается, что обрушение произошло с десятого по первый этаж. В ведомстве подтвердили гибель двух человек.

Продолжается разбор завалов, после которого следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Тогда и установят, имело ли место нарушение требований охраны труда и безопасности при ведении строительных работ, пишет korrespondent.net

Точное количество погибших и пострадавших уточняется.