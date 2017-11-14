В украинском городе автомобиль провалился под асфальт

Во дворе на пр. Лушпы в Сумах легковой автомобиль провалился в яму, оставленную коммунальщиками после порыва водопровода. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает Данкор онлайн.

По словам водителя, он еле успел выскочить из автомобиля, как тот провалился и почти на половину ушел под асфальт.

По словам местных жителей, недавно на месте происшествия коммунальщики устраняли порыв, засыпали яму песком, и так и оставили.