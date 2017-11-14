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Подпольные типографии в Италии и Румынии напечатали 28 млн фальшивых евро
// фото: Kapital.kz
13:15, 14 Nov 2017
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Огромную партию фальшивых денег изъяли во время масштабной операции в Италии. При обысках нашли больше 900 тысяч банкнот номиналом 10, 20 и 50 евро. Общая сумма - 28 миллионов.

По данным прокуратуры Неаполя, печатали фальшивки в трех подпольных типографиях в Италии и Румынии. Арестованы 13 человек.

Итальянская полиция во время следствия сотрудничала с румынской, а также и Интерполом и Европолом.







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