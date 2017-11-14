Названы главные угрозы человечеству

В обращении, подписанном 15 364 учеными из 184 стран, перечислены главные угрозы существования разумной жизни на Земле. Второе «предупреждение человечеству» опубликовано в журнале BioScience, сообщает The Washington Post.

Глобальное потепление ученые посчитали главной угрозой для экосистемы планеты (с 1992 года средние глобальные температуры выросли на 0,5 градуса Цельсия, а среднегодовые выбросы углекислого газа — на 62 процента).

За этот же промежуток времени снизилась доступность пресной воды, сократились территории лесных угодий и увеличились размеры «мертвых зон» в океане (в них мало кислорода).

Специалисты отметили положительный эффект от поэтапного отказа от хлорфторуглеродов, который привел к сокращению озоновой дыры в стратосфере.

По мнению ученых, за последние четверть века население Земли увеличилось на два миллиарда, тогда как популяция остальных млекопитающих, а также рептилий, амфибий и рыб сократилась почти на 30 процентов, пишет lenta.ru

Эксперты предложили 13 мер, которые могли бы снизить негативное влияние человека на экосистему планеты. Среди них — создание заповедников, сокращение размера пищевых отходов и внедрение зеленых технологий.

Первое предупреждение человечеству, подписанное более 1,7 тысячи учеными, было опубликовано в 1992 году. Тогда беспокойство экспертов также вызывало разрушение биосферы планеты, обусловленное антропогенным воздействием. Специалисты отмечали, что за последние 25 лет текущая ситуация усугубилась.