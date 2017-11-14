На благотворительном аукционе в Новом Орлеане, США, бутылку вина продали за 350 тысяч долларов, пишет The Daily Meal. Издание называет лот самым дорогим когда-либо проданным вином.
Бутылку купил анонимный участник аукциона из штата Миссури. Напиток из винограда сорта каберне совиньон урожая 2015 года создан виноделом Джесси Кац (Jesse Katz), пишет lenta.ru
The Daily Meal указывает, что Кац — самый молодой в США руководитель винодельческой компании. Под его руководством создаются вина в том числе и для знаменитостей, например для певца Джастина Тимберлейка.
Комментарии
- Британец нашел на пляже кокаин и попытался его продать
- В украинском городе автомобиль провалился под асфальт
- Названы лучшие города для путешествий в 2018 году
- В РФ обвалилась новостройка: есть погибшие
- Молния попала в Boeing в аэропорту Амстердама. ВИДЕО
- В Киеве парню проломили голову
- Шестая женщина обвинила Буша-старшего в домогательствах
- В Чехии нашли крупнейшее захоронение средневековой Европы
- 13-летняя украинка родила ребенка
- Amazon подтвердила, что создаст сериал по Властелину колец
- Оскорбленные постом в Facebook мусульмане сожгли деревню в Бангладеш
- Создан поезд будущего с тренажерным залом и видеоиграми
- Британец нашел на пляже кокаин и попытался его продать
- Продана самая дорогая бутылка вина в мире
- Apple выпустит сразу три безрамочных iPhone
- Сильвия Раду назвала приоритеты в решении проблем Кишинева
- В Кишиневе начали применять новейшие методы лечения атеросклероза
- В Исландии открылся отель с номерами-пузырьками
- В Китае робот сдал экзамен врача
- Пара из Франции угнала гондолу в Венеции
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com