Народного избранника поселка Кодру обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах

Советник - рекордсмен по правонарушениям на скамье подсудимых. Народного избранника поселка Кодру из муниципия Кишинэу от "Нашей партии" Виорела Косована обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Он незаконно обогатился на 1 миллион 400 тысяч леев.

По данным прокуроров Косован заключил с предпринимателями 22 контракта купли-продажи на киоски с рынка в столице, которые бизнесменам даже не принадлежали. Если вина будет доказана, советнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Отметим, что он не первый раз оказался в руках правоохранителей. На его счету несколько приговоров за мошенничество, фальсификацию документов и за незаконную предпринимательскую деятельность.