Жителя села Кодру задержали по подозрению в торговле людьми

41 летнего мужчину, уроженца села Кодру, задержали по подозрению в торговле людьми. Более полугода правоохранители следили за его действиями.

Он отправлял в Россию наших соотечественников на заработки, размещал их там и затем насильно эксплуатировал.

В ходе обысков в его квартире обнаружили 23 паспорта граждан Молдовы, среди которых есть и несовершеннолетние. Работорговец рискует 15 лет провести в тюрьме.