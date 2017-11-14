Столичный аэропорт и таможенный пункт Окница будут оснащены современными сканерами

Международный аэропорт Кишинева и Таможенный пункт Окница будут оснащены современными стационарными сканерами. Оборудование, стоимостью 5 миллионов 700 тысяч долларов, было передано нашей стране китайским правительством.

Планируется, что сканеры будут установлены в аэропорту до конца этого года, а на таможенном пункте - к середине 2018-го.

Молдова станет первой страной в регионе, обладающей такими аппаратами. Первый стационарный сканер был подарен в 2015 году для таможенного поста Леушень.