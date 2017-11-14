На видимой стороне Солнца исчезли пятна

На видимой с Земли стороне Солнца в настоящее время совершенно исчезли пятна. Ученые объясняют причину такого феномена.

В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) отмечают, что фотографии светила, сделанные две недели назад, показывали, что сторона небесного тела, ныне невидимая с Земли, тогда тоже не имела пятен. Есть ли таковые там сейчас, сказать невозможно, передает РИА «Новости».

Впрочем, ничего нового не происходит. У Солнца есть 11-летний цикл усиления или ослабления магнитного поля. С усилением число пятен достигает максимума, а с ослаблением — сходит на нет. Сейчас цикл как раз подходит к минимуму. Окончательное исчезновение пятен с Солнца может произойти уже в течение двух-трех ближайших месяцев.

Каждый раз у наблюдателей возникают опасения, что цикл прервется. Так было лишь однажды: примерно с 1645 по 1715 год на Солнце наблюдалось всего 50 пятен вместо обычных 40 000 — 50 000. То явление получило название минимума Маундера.

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