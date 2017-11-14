Альпинист выжил после пяти суток на дне расщелины в Альпах

Турист из немецкого Дуйсбурга был спасен после пяти дней, проведенных на дне расщелины в горе Дахштайн в Австрийских Альпах.

Спасатели обнаружили 45-летнего мужчину утром 9 ноября в каньоне глубиной 30 м на высоте 2050 м, передает Local.

Путешественник сообщал своему отцу о своих планах совершить пеший тур 4 ноября, но 6 ноября он не вышел на связь, что побудило родителя сообщить о пропаже сына.

Мужчина вышел в путь в хорошую погоду, но из-за выпавшего перед этим снега он не заметил расщелину и провалился в нее, повредив плечо и лодыжку.

Турист неоднократно пытался сделать экстренный вызов по телефону, и ему даже удавалось несколько раз дозвониться до спасателей, но связь обрывалась через мгновенья, так что несчастный ничего не успевал сообщить о себе, пишет moya-planeta.ru

Спасатели начали готовить поисковую операцию, но из-за погодных условий не могли ее начать. Внезапно вечером 8 ноября альпинисту удалось дозвониться до экстренных служб. Связь была плохой, но он сумел сообщить свои координаты. «Без этого мы бы никогда его не нашли», — говорит руководитель спасательной операции.

На следующий день 25 спасателей немедленно приступили к спасению человека. Операция велась с риском для жизни австрийских «эмчеэсников», но, к счастью, завершилась удачно. Альпинист был доставлен вертолетом в больницу с подозрением на гипотермию, но в целом, учитывая обстоятельства, был в хорошем состоянии, отметили в полиции.

К счастью для мужчины, он взял с собой дополнительные батареи, что позволило ему держать телефон заряженным в течение пяти дней.

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