Ответный удар для телевидения Цоп, Платона и Проки! «Jurnal TV» попал впросак, после того как румынская DIICOT опровергла наличие уголовного дела в отношении Плахотнюка

Источники румынской DIICOT сообщили для Румынского радио «Actualități», что лидер Демпартии Молдовы Влад Плахотнюк не фигурирует в качестве обвиняемого, ему не предъявлено обвинение после поступления жалобы на его имя. Прокуроры проверяют факты , изложенные в жалобе, - факты шантажа, мошенничества в составе организованной группы и отмывание денег. Это означает, что телеканал «Jurnal TV», финансируемый осужденными олигархами Цопа, манипулировали общественным мнением, представив в качестве так называемого доказательства информацию о том.

Что лидер Демпартии Влад Плахотнюк является обвиняемым в Румынии. Фальшивку сегодня опроверг и пресс-секретарь Демпартии Виталий Гэмурарь. -Это грубая фальшивка. Влад Плахотнюк не является фигурантом уголовного расследования в Румынии. Речь идет о жалобе Вячеслава Платона в отношении Влада Плахотнюка, которая появилась какое-то время назад. Правоохранительные органы Румынии зарегистрировали жалобу, начали проверку, как и положено по закону, - отметил Гэмурарь Он также обратил внимание на тех, кого использовали в качестве распространителей ложных обвинений. - Обратите внимание: те, кто занимается доносами или раздают интервью, обвиняя господина Плахотнюка, являются или преступниками, обвиняемыми в отмывании миллиардов долларов, или осужденными. Они мстят за то, что теперь расплачиваются за прегрешения перед законом. Хуже всего то, что их заявления выдаются отдельными СМИ как большое открытие истины. Оно начинает транслироваться людьми, которым доверяют, а не осужденными, - подчеркнул Гэмурарь. В Демпартии считают, что фальшивки являются ни чем иным, как началом избирательной кампании, в которой агитаторами выступают осужденные.

Комментарии

Другие новости