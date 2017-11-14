Источники румынской DIICOT сообщили для Румынского радио «Actualități», что лидер Демпартии Молдовы Влад Плахотнюк не фигурирует в качестве обвиняемого, ему не предъявлено обвинение после поступления жалобы на его имя. Прокуроры проверяют факты , изложенные в жалобе, - факты шантажа, мошенничества в составе организованной группы и отмывание денег. Это означает, что телеканал «Jurnal TV», финансируемый осужденными олигархами Цопа, манипулировали общественным мнением, представив в качестве так называемого доказательства информацию о том.
Что лидер Демпартии Влад Плахотнюк является обвиняемым в Румынии. Фальшивку сегодня опроверг и пресс-секретарь Демпартии Виталий Гэмурарь. -Это грубая фальшивка. Влад Плахотнюк не является фигурантом уголовного расследования в Румынии. Речь идет о жалобе Вячеслава Платона в отношении Влада Плахотнюка, которая появилась какое-то время назад.
Правоохранительные органы Румынии зарегистрировали жалобу, начали проверку, как и положено по закону, - отметил Гэмурарь Он также обратил внимание на тех, кого использовали в качестве распространителей ложных обвинений.
- Обратите внимание: те, кто занимается доносами или раздают интервью, обвиняя господина Плахотнюка, являются или преступниками, обвиняемыми в отмывании миллиардов долларов, или осужденными. Они мстят за то, что теперь расплачиваются за прегрешения перед законом. Хуже всего то, что их заявления выдаются отдельными СМИ как большое открытие истины. Оно начинает транслироваться людьми, которым доверяют, а не осужденными, - подчеркнул Гэмурарь.
В Демпартии считают, что фальшивки являются ни чем иным, как началом избирательной кампании, в которой агитаторами выступают осужденные.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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