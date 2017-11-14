Крым атаковали медузы: море превратилось в "желе". ВИДЕО

Жители Севастополя наблюдают небывалое нашествие медуз. Вода в Балаклавской бухте стала белого цвета и по виду напоминает желе, появился неприятный запах.

По словам местных жителей, нашествие медуз нехарактерно для этого времени года, обычно такое явление можно наблюдать весной

Биологи утверждают: этот вид медуз опасности для человека не представляет. Укус так называемой аурелии ауриты будет не сильнее, чем ожог крапивой. Эти медузы широко распространены в Черном море. Иногда их выносит к берегу, виной тому погодные условия: температура, ветер, течения, пишет 360tv.ru

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