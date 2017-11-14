Администрация по контролю за продуктами питания и медикаментами США впервые в истории выдала разрешение на продажу лекарственного средства, которое представляет собой таблетку со встроенным микрочипом, пишет Financial Times.
Чип встроен в препарат Abilify производства японской компании Otsuka, который применяется для лечения различных психозов и назначается при шизофрении. В США это лекарство принимают 7 млн человек.
После глотания таблетки чип будет посылать информацию на мобильное устройство пациента и автоматически пересылать ее лечащему врачу. Благодаря этому удастся избежать ситуации, когда пациенты не соблюдают предписанный режим приема лекарства, что является одной из самых актуальных проблем современной медицины, особенно при лечении хронических болезней.
Утверждается, что таблетки с микрочипами будут назначаться только с согласия пациентов, сообщает korrespondent.net
Как сообщил глава подразделения Otsuka в Северной Америке Кабир Натх, инновационные таблетки пока будут выпускаться ограниченными партиями для определения спроса. При этом он не смог уточнить, насколько препарат с чипом будет дороже обычного лекарства.
Читайте также: Ученые заявили о пользе кофе для сердца
Комментарии
- На видео показали робота-собаку от Boston Dynamics
- Создан поезд будущего с тренажерным залом и видеоиграми
- Apple выпустит сразу три безрамочных iPhone
- В Китае робот сдал экзамен врача
- Разработана одежда с климат-контролем
- Chevrolet показала на фото мощнейший Corvette
- В Исландии открылся отель с номерами-пузырьками
- Первый в мире электрический сухогруз спустили на воду
- В Японии выпустили крошечный смартфон. ВИДЕО
- Пользователи iPhone X столкнулись с очередным дефектом
- Двое несовершеннолетних ограбили магазин в Гагаузии
- Грузовик сбил мужчину в Калараше: мужчина погиб на месте
- Правительство предоставит 120 млн. евро на восстановление садов Молдовы
- Бензин и дизтопливо в Молдове подорожают
- Неизвестные вырубили около 70 деревьев дуба в Вулканештах
- Ответный удар для телевидения Цоп, Платона и Проки! «Jurnal TV» попал впросак, после того как румынская DIICOT опровергла наличие уголовного дела в отношении Плахотнюка
- Сильвия Раду назвала приоритеты в решении проблем Кишинева
- В Кишиневе начали применять новейшие методы лечения атеросклероза
- В Китае робот сдал экзамен врача
- Пара из Франции угнала гондолу в Венеции
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com