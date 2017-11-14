Девушка принца Гарри покидает сериал Форс-мажоры

Подруга принца Гарри Меган Маркл, которая получила известность благодаря роли в сериале "Форс-мажоры", покидает телевизионный проект, передает The Hollywood Reporter.

Издание сообщает, что вместе с актрисой из проекта уйдет и ее партнер по съемочной площадке Патрик Джей Адамс, который по сюжету является возлюбленным героини Меган Маркл.

Впрочем, Адамс покинет сериал только в качестве актера - не так давно он начал выступать в телепроекте, как режиссер. Предполагается, что актер появился в "Форс-мажорах" вновь, однако уже в качестве приглашенной звезды или постановщика.

Меган Маркл, а также компании USA Network и Universal Cable Productions, от комментариев по данному вопросу воздерживаются, пишет korrespondent.net