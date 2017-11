Отмечается, что причиной такого решения Трампа могли послужить организационные задержки. Начало встречи "запоздало" почти на 1,5 часа.

Вместо американского президента саммит посетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает korrespondent.net

Кроме того, Трамп сообщил на своей странице в соцсети Twitter, что за время визита в Азию "нашел много хороших друзей", и анонсировал некое важное заявление, когда вернется в США.

Just arrived at #ASEAN50 in the Philippines for my final stop with World Leaders. Will lead to FAIR TRADE DEALS, unlike the horror shows from past Administrations. Will then be leaving for D.C. Made many good friends!