В Мексике изъяли пневмопушку, стрелявшую марихуаной через границу с США

В мексиканском штате Сонора конфисковали самодельную пушку, стреляющую зарядами марихуаны на территорию США. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры региона.

Отмечается, что устройство длиной порядка 3,5 метра и "калибром" около полуметра оснащено компрессором. Оно размещалось на крыше небольшого автофургона.

Помимо этого, мексиканские власти изъяли более 800 килограммов марихуаны, часть из которой уже была заряжена в приспособление, пишет korrespondent.net

Также полицейские изъяли несколько тысяч боеприпасов. О задержанных не сообщается.

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