На видео показали робота-собаку от Boston Dynamics

В Сети было обнародовано видео с новым роботом от Boston Dynamics - рободогом SpotMini. Видео за сутки набрало почти миллион просмотров на видеохостинге YouTube.

В видео показано, как рободог бегает по заднему двору, и демонстрирует при этом удивительную подвижность и свободу суставов конечностей.

В настящее время информации о новом роботе крайне мало. Представители компании обещают рассказать о нем более подробно в ближайшем будущем, пишет korrespondent.net