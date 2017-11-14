Турист разбился насмерть, упав с Троянского коня в Турции

В турецком городе Чанаккале 55-летний мужчина упал с деревянного коня, оставшегося после съёмок фильма "Троя", и разбился насмерть. Об этом сообщает портал RusTurkey.com.

Трагедия произошла 12 ноября с Местаном Гюнейем, который пролез через заграждение, забрался на верхушку 12-метровой статуи и сорвался вниз. Последними его словами были: "Со мной ничего не случится", пишет life.ru.

" Ударившийся головой о бетонное покрытие окружающей Троянского коня площадки гражданин получил травмы, несовместимые с жизнью, и впоследствии скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей", —написало издание.

По данным портала, Местан Гюней не первый раз пытался забраться на коня. В апреле 2015 года его в состоянии алкогольного опьянения уже снимала с монумента местная полиция.