Звездные войны: астрономы обнаружили битву двух галактик

С помощью уникального телескопа ALMA учёные наблюдали редкое космическое явление — столкновение двух сверхмассивных галактик, сообщает EurekAlert. Сами учёные отмечают, что наблюдать такое явление — настоящая удача, поскольку процессы звездообразования, тем более настолько масштабные, попадаются на глаза не всегда.

Учёные говорят, что слияние двух галактик ADFS-27 в эллиптическую галактику смело можно назвать уникальным: не только из-за их размеров, но и потому, что слияние двух газопылевых скоплений происходит чрезвычайно далеко от Земли — приблизительное расстояние, определённое учёными, не менее 12,7 млрд световых лет.

Астрофизики отмечают, что огромный размер галактик, находящихся на расстоянии в 30 000 световых лет друг от друга, позволит им через некоторое время слиться в единое скопление, процессы звездообразования в котором активнее, чем в галактике Млечный Путь, пишет life.ru.

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