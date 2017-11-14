Когда будет решена проблема незаконных парковок в столице

Правительство обратило внимание на проблему незаконно припаркованных автомобилей в столице.

Министерство юстиции рассмотрит существующие законодательные рамки и предложит решение этой проблемы, затронутой в многочисленных жалобах водителей.

«Представители МВД вынуждены снимать номерные знаки автомобилей, водители недовольны, потому что они платят штрафы и вынуждены прождать несколько часов, пока им не вернут номера. Мы желали бы, чтобы это общение был как можно более формальным, исключить попытки подкупа представителя МВД. После дебатов был сделан вывод о том, что проблема касается пересмотра действующего законодательства», – сказал сегодня пресс-секретарь ДПМ Виталий Гэмурарь.

Исполнительный орган также рассмотрит возможность создания платных парковок, чтобы водители могли соблюдать закон, пишет noi.md

«Должны существовать возможности для тех водителей, которые хотят соблюдать законодательство: платная парковка или другое решение. Мы хотим найти общий знаменатель, цель – не наказать как можно больше водителей, а найти решение», – добавил Гэмурарь.