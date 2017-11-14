В Молдове выросло число банковских карточек

По данным Нацбанка Молдовы, в частности, на конец III квартала 2017 г. в стране в обращении находилось 1 млн. 681 тыс. 805 банковских карточек, что на 15,1% больше, чем на конец III квартала прошлого года.

По данным НБМ, при этом, в III квартале 2017 г. в Молдове было эмитировано 145 тыс. 817 банковских карточек, что примерно на 7,5 тыс. карточек, или на 5,4% больше, чем за тот же период 2016 г.



В то же время, в июле-сентябре с.г. количество карточек, изъятых из обращения, выросло на 27,9% – с 63 тыс. 847 до 81 тыс. 674 единиц.



По данным Нацбанка, на конец сентября 2017 г. в Молдове сеть для приема банковских карточек достигла 17277 специальных устройств, увеличившись на 10,3% в сравнении с ситуацией на конец сентября прошлого года. В частности, на конец III квартала 2017 г. в стране работало 16189 POS-терминалов, 22 импринтера и 1066 банкоматов, пишет noi.md