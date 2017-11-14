Бензин и дизтопливо в Молдове подорожают

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало сегодня новые максимальные цены на бензин и дизельное топливо, которые будут действовать в ближайшие две недели. Предельная цена на самую востребованную марку бензина Premium-95 установлена на уровне 17,79 леев за литр, а цена на литр дизельного топлива установлена на уровне 15,78 леев.

Таким образом, бензин подорожал на 66 банов за литр, а дизтопливо – на 52 бана. Новые цены вступят в силу в полночь и будут действительны с 15 по 28 ноября. Операторы не имеют права продавать топливо по ценам, превышающим установленные, пишет moldpres.md

В начале этой недели цена барреля нефти марки Брент на лондонской бирже установилась на уровне 63,5 долларов за баррель, после постоянного роста в течение последних пяти недель. На нью-йоркской бирже цена барреля нефти достигла 56,8 долларов. По данным международной прессы, на прошлой неделе цена барреля нефти повысилась на 2,3%.