Правительство предоставит 120 млн. евро на восстановление садов Молдовы

Правительство Молдовы инвестирует около 120 млн. евро в восстановление садоводческого сектора страны в рамках проекта «Сад Молдовы» («Livada Moldovei»). Эти деньги из кредита, предоставленного Европейским инвестиционным банком, а проект будет внедрять до 2022 года Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Замминистра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Лука заявил сегодня на пресс-конференции, что проект направлен на упрощение и создание благоприятных условий для реорганизации цепочки в садоводческом секторе, пишет МОЛДПРЕС.

По словам чиновника, деньги будут инвестированы в технологизацию и механизацию первичных производственных процессов в садоводстве, снабжение системами орошения и борьбы с градом, модернизацию процессов переработки и диверсификацию рынков сбыта молдавских фруктов.

В свою очередь, исполнительный директор проекта Юрие Брумэрел заявил, что инвестиционные кредиты будут предоставлены через четыре коммерческих банка.

Минимальная сумма ассигнований, уточнил он, составляет 5000 евро, а максимальная – до 5 миллионов евро. Срок кредита составляет до десяти лет с 4-летним льготным периодом. Процентная ставка около 5-6% для кредитов в иностранной валюте. Проект предусматривает налоговые льготы, НДС с нулевой ставкой и льготы при импорте, освобождение от выплаты таможенных сборов и пошлин, акцизов и НДС на импорт оборудования и услуг. Проект стартовал в прошлом году, до сих пор только 15 бенефициаров получили кредиты на общую сумму 7 млн. евро.

Исполнительный директор Ассоциации производителей фруктов Молдовы Юрие Фалэ сказал, что некоторые члены ассоциации уже заключили кредиты в рамках этого проекта. «Процентная ставка примерно такая же, как и в других банках, но в этом проекте потенциальные пользователи имеют определенные преимущества, а именно: более длительный льготный период, срок выплаты кредита и т. д.», - отметил Фалэ.

По статистическим данным, в Республике Молдова насчитывается около 120 тыс. гектаров садов: 56 тыс. га яблоневых, 26 тыс. га ореховых, 22,5 тыс. га сливовых, 7,8 тыс. га персиковых, 4,25 тыс. га черешневых, 4 тыс. га вишневых и абрикосовых садов и т. д. Урожай в текущем году составил 608 тыс. тонн фруктов, из которых 430 тыс. тонн яблок и 100 тыс. тонн слив.

Юрие Фалэ уточнил, что в 2017 году рынок фруктов, особенно слив и винограда, был диверсифицирован. Так, согласно данным на 1 ноября с. г., из 47 тыс. тонн экспортированных слив 42-43% попали на рынок ЕС. Экспорт винограда из урожая нынешнего года составил 28,6 тыс. тонн, из которых 61% - в Российскую Федерацию, 24% - на рынок ЕС и 12% - в Беларусь. Также было экспортировано 78,3 тыс. тонн яблок, из которых 90% приходится на рынок СНГ и 3650 тонн на рынок ЕС. Из них 3500 тонн яблок были экспортированы в Румынию. Садоводческий сектор обеспечивает 14% доходов от экспорта, опережая другие сектора.