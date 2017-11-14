Правительство Молдовы инвестирует около 120 млн. евро в восстановление садоводческого сектора страны в рамках проекта «Сад Молдовы» («Livada Moldovei»). Эти деньги из кредита, предоставленного Европейским инвестиционным банком, а проект будет внедрять до 2022 года Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Замминистра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Лука заявил сегодня на пресс-конференции, что проект направлен на упрощение и создание благоприятных условий для реорганизации цепочки в садоводческом секторе, пишет МОЛДПРЕС.
По словам чиновника, деньги будут инвестированы в технологизацию и механизацию первичных производственных процессов в садоводстве, снабжение системами орошения и борьбы с градом, модернизацию процессов переработки и диверсификацию рынков сбыта молдавских фруктов.
В свою очередь, исполнительный директор проекта Юрие Брумэрел заявил, что инвестиционные кредиты будут предоставлены через четыре коммерческих банка.
Минимальная сумма ассигнований, уточнил он, составляет 5000 евро, а максимальная – до 5 миллионов евро. Срок кредита составляет до десяти лет с 4-летним льготным периодом. Процентная ставка около 5-6% для кредитов в иностранной валюте. Проект предусматривает налоговые льготы, НДС с нулевой ставкой и льготы при импорте, освобождение от выплаты таможенных сборов и пошлин, акцизов и НДС на импорт оборудования и услуг. Проект стартовал в прошлом году, до сих пор только 15 бенефициаров получили кредиты на общую сумму 7 млн. евро.
Исполнительный директор Ассоциации производителей фруктов Молдовы Юрие Фалэ сказал, что некоторые члены ассоциации уже заключили кредиты в рамках этого проекта. «Процентная ставка примерно такая же, как и в других банках, но в этом проекте потенциальные пользователи имеют определенные преимущества, а именно: более длительный льготный период, срок выплаты кредита и т. д.», - отметил Фалэ.
По статистическим данным, в Республике Молдова насчитывается около 120 тыс. гектаров садов: 56 тыс. га яблоневых, 26 тыс. га ореховых, 22,5 тыс. га сливовых, 7,8 тыс. га персиковых, 4,25 тыс. га черешневых, 4 тыс. га вишневых и абрикосовых садов и т. д. Урожай в текущем году составил 608 тыс. тонн фруктов, из которых 430 тыс. тонн яблок и 100 тыс. тонн слив.
Юрие Фалэ уточнил, что в 2017 году рынок фруктов, особенно слив и винограда, был диверсифицирован. Так, согласно данным на 1 ноября с. г., из 47 тыс. тонн экспортированных слив 42-43% попали на рынок ЕС. Экспорт винограда из урожая нынешнего года составил 28,6 тыс. тонн, из которых 61% - в Российскую Федерацию, 24% - на рынок ЕС и 12% - в Беларусь. Также было экспортировано 78,3 тыс. тонн яблок, из которых 90% приходится на рынок СНГ и 3650 тонн на рынок ЕС. Из них 3500 тонн яблок были экспортированы в Румынию. Садоводческий сектор обеспечивает 14% доходов от экспорта, опережая другие сектора.
Комментарии
- Бензин и дизтопливо в Молдове подорожают
- В Молдове выросло число банковских карточек
- Termoelectrica подписала меморандум о сотрудничестве с Фондом энергоэффективности
- Приняты в первом чтении поправки, касающиеся реформирования органов контроля
- Молдова и Аргентина намерены расшириь торговлю сельхозпродукцией
- Жертвы преступлений будут получать компенсацию от государства
- Страховые взносы за девять месяцев выросли на 5%
- Крупная сделка: Румынский банк хочет приобрести почти 40% акций Victoriabank
- Молодые семьи смогут взять кредит на приобретение жилья на льготных условиях
- Еврокомиссар Сесилия Мальмстрём: ЕС предоставит Молдове деньги в срок
- Перелом ребер и пробитое легкое: в Киеве маршрутка прижала женщину к троллейбусу
- Двое несовершеннолетних ограбили магазин в Гагаузии
- Грузовик сбил мужчину в Калараше: мужчина погиб на месте
- Правительство предоставит 120 млн. евро на восстановление садов Молдовы
- Бензин и дизтопливо в Молдове подорожают
- Ответный удар для телевидения Цоп, Платона и Проки! «Jurnal TV» попал впросак, после того как румынская DIICOT опровергла наличие уголовного дела в отношении Плахотнюка
- Сильвия Раду назвала приоритеты в решении проблем Кишинева
- В Кишиневе начали применять новейшие методы лечения атеросклероза
- В Китае робот сдал экзамен врача
- Пара из Франции угнала гондолу в Венеции
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com