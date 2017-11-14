Грузовик сбил мужчину в Калараше: мужчина погиб на месте

Около трех ночи грузовой автомобиль сбил мужчину в Калараше. За рулем находился 60-летний житель села Царьград, Дрокиевского района.

По словам сотрудника пресс-службы Национальной патрульной инспекции Алины Бунгез, личность погибшего устанавливается, передает today.md.

«Водитель не заметил пешехода, когда он попытался пересечь улицу. Жертва погибла на месте, заблокированной на задней оси фуры", - сказала Бунгез.

Тесты показали, что водитель грузовика не был пьян. Обстоятельства происшествия расследуются.