Двое несовершеннолетних ограбили магазин в Гагаузии

Полиция задержала двух подростков из Кириет-Лунги, которые в ночь на 11 ноября ограбили местный магазин.



Как рассказали в пресс-службе управления полиции Гагаузии, воры проникли в магазин, взломав металлическую решетку на окне.



Оттуда были похищены продукты питания, табачные изделия и 200 лей. Общая сумма ущерба составила около 6 тысяч лей.



Кража была раскрыта по «горячим» следам» в течение суток. Было установлено, что преступление совершили два несовершеннолетних жителя Кириет-Лунги 2001 и 2002 годов рождения, сообщает Gagauzinfo.MD.



Оба были задержаны и доставлены в инспекторат полиции Чадыр-Лунга, где и сознались в совершении преступления.