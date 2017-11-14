В воскресенье, 12 ноября, на остановке ВДНХ пострадала женщина. Когда она шла к троллейбусу, ее придавила маршрутка. Дочь пострадавшей женщины Ирина рассказала, что сейчас ее мать пребывает в реанимации в тяжелом состоянии.
“В это воскресенье на ВДНХ на остановке моя мама подбегала к троллейбусу и пострадала. Поскольку троллейбусы не могут подъехать к остановке, потому что там много маршруток, они останавливаются во второй полосе. Там же на остановке полный хаос, и маршрутки и троллейбусы, и автобусы, там все стоят в несколько рядов в куче. И вот когда мама шла к троллейбусу, маршрутка ее придавила”, – рассказала Ирина.
На место происшествия была вызвана полиция и скорая помощь. “Маму сразу забрала скорая помощь и сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. У нее перелом ребер, пробито одно легкое и сложный перелом таза со смещением”, – добавила дочь пострадавшей, пишет УНИАН.
Как именно пострадала женщина, Ирина не сказала, поскольку не присутствовала на месте инцидента и знает все со слов свидетелей и мамы. “Вот это так ее маршрутка придавила. Как это именно произошло я не знаю, то ли это водитель так выворачивал, то ли выезжал и не увидел. Вот она уже третий день в больнице с такой совокупностью травм. Все еще усложняется ее возрастом, маме моей вот скоро уже 63 года будет. Мы надеемся, что она выживет. Назначили сложную операцию на пятницу и будут собирать ей таз”, – рассказала Ирина.
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