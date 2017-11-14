С начала года зарегистрировали 10 тысяч новых случаев сахарного диабета

Измерить уровень сахара в крови и тут же получить консультацию врача. Такой возможностью воспользовались сотни горожан во Всемирный день борьбы с диабетом. Специальные пункты открыли в поликлиниках, аптеках, даже в столичной мэрии.



"Я призываю всех периодически сдавать кровь на анализ. Нужно учитывать, что в определенном возрасте риск заболевания возрастает", - сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.



Врачи говорят, что диабет чаще всего развивается у людей с генетической предрасположенностью. Другие факторы - неправильное питание и стресс.



"Первые симптомы - слабость, потеря аппетита, постоянная усталость. При их появлении нужно пройти обследование", - отметила врач Виктория Ставински.



С консультации врача день начался и на столичном хлебокомбинате.



"Мы выпускаем кондитерские изделия, и понятно, что работники подвержены риску. Поэтому все периодически проходят обследование", - сказал директор хлебокомбината Борис Андрос.



"Стараюсь класть меньше сахара в чай и своевременно обращаться к врачу".



Студенты колледжа медицины и фармацевтики организовали флэшмоб в поддержку больных диабетом.



По статистике, в Молдове - почти 100 тысяч больных сахарным диабетом. С начала года зарегистрировали 10 тысяч новых случаев.





