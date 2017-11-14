Космическая встреча: в ноябре Сатурн приблизится к Меркурию

Редкое зрелище можно было наблюдать 13 ноября перед рассветом в северном полушарии: над горизонтом сблизились Венера и Юпитер.

Расстояние между планетами составляет миллионы километров, но они выстроились таким образом, что казались соседями. Их можно было видеть даже невооруженным глазом.

Астрономы говорят, что так близко планеты сходятся на небе раз в десятки лет. Но уже в этом месяце можно будет наблюдать еще одно подобное явление – как Сатурн приблизится к Меркурию, сообщает УНИАН.



