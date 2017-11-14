В Кишиневе открылся третий МедиаФорум

Обозначить основные проблемы СМИ в Молдове и найти способы их решения призван третий МедиаФорум, который открылся сегодня в Кишиневе. Он собрал 150 участников из нашей страны и зарубежья.



"В программе восемь мастер-классов, презентации авторитетных зарубежных экспертов. Выступят, в частности, представители Дойче Велле. Среди участников очень хорошие редакторы из Польши, медиаэксперты из США", - сказал председатель АНП Петру Маковей.



Открытие форму приветствовал глава Делегации Евросоюза в нашей стране.



"В целях развития демократии Евросоюз продолжит поддерживать СМИ в Молдове. Особенно новые, небольшие и региональные", - отметил глава Делегации ЕС в РМ Петер Михалко.



Председатель парламента Андриан Канду призвал журналистов к солидарности.



"Думаю, что журналистская солидарность очень важна и в диалоге с властями. Только так вы можете изменить что-то", - сказал председатель парламента Андриан Канду.



Форум организован Советом прессы Республики Молдова в партнерстве с Ассоциацией независимой прессы (АНП), Центром независимой журналистики (ЦНЖ), Ассоциацией электронной прессы (APEL).





