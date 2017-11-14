Названы наиболее пострадавшие от изменения климата страны

Экологи из Germanwatch подсчитали, что за последние 20 лет значительный ущерб от климатических изменений в мире получили островные государства и страны, расположенные на перешейках или имеющие выход к океану.

На «лидирующих» позициях среди пострадавших оказались Гондурас, Гаити и Мьянма, а также Никарагуа, Филиппины, Бангладеш, Пакистан, Вьетнам, Таиланд и Доминиканская Республика.

При этом на самых выгодных позициях находятся Исландия и Сингапур, 180-е и 181-е места соответственно.

Рейтинг по индексу глобальных климатических рисков (KRI) за 2016 год возглавляют Гаити, Зимбабве и Фиджи, помимо них в топ-10 также вошли Шри-Ланка, Вьетнам, Индия, Тайвань, Македония, Боливия и США.

Франция, Португалия и Германия больше остальных промышленно развитых стран пострадали от последствий изменения климата за последние 20 лет, считают эксперты Germanwatch. Они заняли в рейтинге 18-е, 22-е и 23-е места соответственно, пишет moya-planeta.ru

В общей сложности за два десятка лет более 11 000 экстремальных погодных явлений стали прямой причиной смерти более 520 000 человек во всем мире. Экономический ущерб составил около $3,16 трлн.

Маленькие островные государства больше остальных страдают от изменений климата. Кроме того, целому ряду развивающихся стран приходится регулярно бороться с последствиями экстремальных погодных явлений.

Индекс KRI показывает, в какой степени отдельные страны пострадали от природных катастроф, в том числе жары, ураганов и наводнений. При этом аналитики учитывают как число жертв, так и экономический ущерб.

Читайте также: Названы лучшие города для путешествий в 2018 году