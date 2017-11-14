До конца недели в столице появятся пять новых троллейбусов

Пять новых троллейбусов соберут в столичном управлении электротранспорта до конца недели. Детали накануне уже доставили из Беларуси. Пока же по улицам Кишинева продолжают ездить машины, которым уже почти полвека. Виталий Климанаш на одном из таких "раритетов" работает уже восемь лет.

"Летом в нем хорошо, прохладно, из всех щелей дует. А зимой многим пассажирам это не нравится", - сказал водитель транспорта Виталий Климанаш.



А недавно у троллейбуса прохудилась крыша.



Глава управления электротранспорта Георгий Моргоч говорит, что до конца года заменят 15 старых троллейбусов.



"Новые пять запустим уже через неделю. По договору до конца ноября получим и соберем еще пять машин, и еще пять - до конца года", - отметил глава управления электротранспорта Георге Моргоч.



За каждый троллейбус, купленный в Беларуси, заплатили 125 тысяч евро. Из Минска в Кишинев привозят детали, из которых за неделю собирают новую машину.



Жители столицы новому транспорту рады.



В городском парке электротранспорта - более 300 троллейбусов, из которых почти сто нужно заменить.

