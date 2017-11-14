Вскоре завершится реставрация Органного зала в столице

Реставрация Органного зала - на последней стометровке. Здание начинают освобождать от лесов, и прохожие могут видеть новые, преображенные стены. Теперь они соответствуют изначальному виду. Такими их задумал более ста лет назад автор проекта Михаил Чекеруль-Куш.

"Все декоративные и архитектурные элементы, все карнизы и консоли оригинальные. Те, которые были сильно разрушены, заменили подобными", - сказал архитектор Георге Булат.



Вернутся на здание и восемь изображений львов. Их восстановят по старым эскизам.



Заканчивают работы и на цокольном этаже.



"Эта стена будет выглядеть так же, как в начале 20 века. Печи обнаружили по штукатуркой и решили сохранить", - отметила директор Органного зала Лариса Зубку.



Финансирует реставрацию Органного зала правительство Румынии. Оно выделило для проведения первого этапа работ миллион евро.



"Реставрацию проводит бригада из Румынии. В ней только специалисты высокого класса", - сказал директор АИРП Ион Штефэницэ.



Прохожие с интересом наблюдают за преображением здания, включенного в реестр памятников истории и архитектуры.



Здание строили для Городского банка. Органным залом его решили сделать в 1973 году, а первый концерт здесь состоялся в 1978-ом.



