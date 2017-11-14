Столичная мэрия намерена арендовать снегоуборочную технику у частных компаний. И.о. градоначальника распорядилась составить список фирм, побывав в гараже управления Exdrupo и убедившись, что своими силами коммунальщикам не справится.
"Мне очень жаль, что до сих пар инвестиций в обновление парка не было. На будущее надо это планировать и предусмотреть средства в бюджете", - сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.
Все машины в парке Exdrupo сошли с конвейера еще в советское время. Зимой их приходится ремонтировать по несколько раз в день.
"Подготовку мы почти закончили. Но сами видите, какая у нас техника. На ней еще наши деды работали. Сколько мэров у нас было, все приходили, смотрели и обещали новую. Правда, не уточняли, когда. Думаю, я к тому моменту уже выйду на пенсию", - сказал сотрудник "Exdrupo" Петру Пуйкэ.
В управлении говорят, что придется работать с тем, что есть. Противогололедные материалы уже закупили.
"Четыре тысячи тонн песка мы уже получили, ждем еще три тысячи тонн соли. Техника, конечно, старая. В экстренных ситуациях работаем посменно - по три человека на одной машине. Самая старая машина - 64 года выпуска. Последнюю купили в 2012-ом", - отметил директор управления Exdrupo Штефан Раку.
В парке Exdrupo - 80 единиц снегоуборочной техники. В штате предприятия - 325 сотрудников.
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