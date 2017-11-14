Человек против природы: мужчина решил пройти сквозь ветер 170кмч. Получилось недолго

Американский метеоролог и телеведущий решил погулять по улице во время ураганного ветра и посмотреть, что из этого получится. Для этого он выбрал метеорологическую станцию, где всегда самая плохая погода в США. Результатом молодой человек поделился на YouTube. Мораль: человек лишь песчинка, которой играют могущественные силы природы.

Ведущий прогноза погоды Тони Пэдэм провёл короткий, но впечатляющий эксперимент: он поднялся на метеостанцию на горе Вашингтон в штате Нью-Гэмпшир, оделся потеплее и попробовал противостоять ветру со скоростью около 170 километров в час, пишет medialeaks.ru

меньше чем через 30 секунд журналист ушёл в укрытие. Встречая лицом такой ветер, не только невозможно говорить, но даже дышать едва получается. Вдобавок в этот момент температура воздуха опустилась ниже 40 градусов по Цельсию. Результатом Тони поделился на YouTube.

Метеостанция на горе Вашингтон в Нью-Гэмпшире известна тем, что погода там, как правило, так себе. В 1934 году там даже был зафиксирован исторический рекорд по скорости ветра на территории США: 372 километра в час.

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