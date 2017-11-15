Умер актер Виталий Шаповалов

Скончался советский и российский актер Виталий Шаповалов. Об этом сообщается на официальной странице Московского театра на Таганке во "ВКонтакте".

"Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Виталий Шаповалов. Артист скончался в возрасте 78 лет в больнице", — написано на странице.

Шаповалов окончил театральное училище имени Щукина в 1968 году, после чего был принят в труппу театра. В 1969-м он впервые снялся в фильме "Дорога домой". Актер играл в постановках "А зори здесь тихие", "Пугачев", "Мастер и Маргарита", "Борис Годунов", "Преступление и наказание", "Тартюф" и многих других, напоминает РИА Новости.