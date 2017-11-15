Под Хабаровском разбился пассажирский самолет: выжила только 3-летняя девочка

Небольшой пассажирский самолет разбился в Аяно-Майском районе Хабаровского края. В результате катастрофы погибли шесть человек.

Малый турбовинтовой самолет L-410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии" максимальной вместимостью 19 человек летел из Хабаровска в поселок Нелькан в малоосвоенной северной части края. Длина этого маршрута составляет более 1000 км. По данным МЧС, самолет пропал с радаров и упал в двух километрах от места назначения.

Как сообщила глава поселения Наталья Петухова, при крушении самолета погибли шесть человек. Всего, по ее словам, на борту было семь человек - трое мужчин, три женщины и ребенок, которому удалось уцелеть, передает ВВС.

Девочка, выжившая в авиакатастрофе в Хабаровском крае, летела к бабушке, ее по просьбе мамы сопровождала учительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Он также отметил, что девочка находится в сознании, у нее сотрясение мозга и несколько переломов, передает РИА Новости.

"Ей сегодня оказывают все методы поддержки и медицинской помощи, которые, на наш взгляд, действенные, современные. У нас есть телемедицина, мы ведем связь там. По заявлению наших врачей, специалистов, ее жизни ничего не угрожает. Мы приняли решение забрать к нам в краевой центр", — добавил глава региона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи рассматривают три возможных версии крушения самолета. Среди них - неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и технические неисправности.