Восемь баллонов с газом могли взорваться в подвале бельцкой пятиэтажки: жильцов эвакуировали

В Бельцах из-за угрозы взрыва эвакуировали жильцов пятиэтажного дома. Там минувшим вечером произошла утечка газа. Информацию подтвердила пресс-секретарь Службы чрезвычайных ситуаций Лилиана Пушкашу.

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники Газовой службы. Выяснилось, что в подвале хранилось восемь газовых баллонов, один из которых дал течь.

В подвале их оставили работники ЖКХ. Они должны были использовать баллоны для ремонта крыши.

Полиция начала расследование. Тех, кто подверг жизни граждан опасности, привлекут к ответственности.