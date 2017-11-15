В лицеях сократят число обязательных предметов

Министерство образования намерено со следующего учебного года сократить количество обязательных предметов для лицеистов.

Соответствующий пилотный проект ввели пару лет назад в лицее Академии наук и он уже дал положительные результаты.



"Мы посетили лицей Академии потому, что именно там два года назад запустили этот пилотный проект. Там уменьшили количество обязательных предметов. Если в обычном лицее до 30 таких дисциплин, то в этом - 24", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.



Согласно новой учебной программе, лицеисты сами смогут выбрать факультативные предметы, в зависимости от их профиля. В октябре председатель Демпартии Влад Плахотнюк обратился к Министерству образования с просьбой разработать более подходящую для учащихся программу, отмечает Publika TV.