Стрельба на севере Калифорнии: четверо погибших

По меньшей мере четыре человека погибли и семь получили ранения в результате стрельбы, устроенной в нескольких местах, в том числе в школе на севере американского штата Калифорния.

Инцидент произошел во вторник утром в окрестностях ранчо Техама. Неизвестный открыл стрельбу возле своего дома, а затем переместился на территорию начальной школы, пишет ВВС.

По словам местного жителя, он знал нападавшего, ему было около 50 лет. "В последнее время он много практиковался в стрельбе, отстреливал огромное количество магазинов с патронами", - рассказал он журналистам.

По словам мужчины, он обратился в полицию и рассказал о странном поведении соседа, который еще и угрожал людям на ранчо убийством. Полиция пока не комментирует это свидетельство.

По предварительным данным, нападавший убит. Как сообщают местные СМИ, стрелок имел при себе полуавтоматическую винтовку и два пистолета.

Ранчо техама располагается в 160 км от города Сакраменто.